«Шальке» в гостях не смог обыграть «Майнц» Футболисты «Майнца» сыграли вничью с «Шальке» в домашнем матче 22-го тура чемпионата Германии.

Встреча прошла на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После этой игры «Шальке» набрал 36 очков и расположился на шестой строчке в турнирной таблице бундеслиги. «Майнц» с 22 очками занимает в чемпионате 12-е место.

В следующем туре «Шальке» на своем поле сыграет против «РБ Лейпцига», а «Майнц» в гостях встретится с «Вольфсбургом».