«Реал» и «Сельта» объявили составы, Смолов сыграет в Мадриде с первых минут Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

Главные тренеры «Реала» и «Сельты» Зинедин Зидан и Оскар Гарсия выбрали стартовые составы на матч 24-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Бэйл, Бензема, Э.Азар.

«Сельта»: Рубен, Айду, Мурильо, Араухо, Кевин Васкес, Рафинья Алькантара, Окай Йокушлу, Брадарич, Лукас Аласа, Аспас, Смолов.

«Реал» в данный момент лидирует в чемпионате Испании, набрав 52 очка и опережая по дополнительным показателям «Барселону», которая вчера 15 февраля со счетом 2:1 обыграла дома «Хетафе».

«Сельта» находится в зоне вылета на 18-й позиции. У галисийцев 20 очков.