«Лацио» - «Интер». Стартовые составы команд Стали известны стартовые составы «Лацио» и «Интера» на встречу 24-го тура чемпионата Италии.

«Лацио»: Стракоша, Рамос, Ачерби, Раду, Родригес, Альберто, Лейва, Милинкович-Савич, Марушчи, Иммобиле.

Запасные: Гуерриери, Прото, Вавро, Д. Андерсон, Баштуш, Габаррон, Лукаку, Катальди, Корреа, Лаццари, Пароло, А. Андерсон, Адеканье.

«Интер»: Паделли, Шкриньяр, де Врей, Годин, Янг, Барелла, Брозович, Весино, Кандрева, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Берни, Ханданович, Станкович, Бастони, Бираги, Д'Амброзио, Раноккия, Агум, Эриксен, Мозес, Валеро, Санчес.

Добавим, что матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпико» и начнется в 22:45 по московскому времени.