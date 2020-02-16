Фрэнк Лэмпард: В АПЛ никогда не было такой конкуренции, которая есть сейчас

- Мы знаем, что потеряли очки дома с «Арсеналом» и на выезде с «Ньюкаслом», мы и раньше теряли очки, и сейчас каждое потерянное очко ощущается очень болезненно, но, с другой стороны, мы должны понимать, в какой ситуации мы находимся. Команда перестраивается, у нас переходный период, а в АПЛ никогда не было такой конкуренции, которая есть сейчас.
Непосредственно сейчас перед «Челси» стоит задача финишировать на четвертом месте, но это не должно остаться нашей долгосрочной перспективой. Мы хотим бороться, сокращать отрыв, чтобы приблизиться к тому уровню, который на данный момент демонстрирует «Ливерпуль». Это уже долгосрочная перспектива, а когда ты идешь к намеченной цели, иногда бывают и неудачные периоды, и в такие «штормовые» моменты необходимо сохранять спокойствие, - передает слова Лэмпарда пресс-служба «Челси».
Добавим, что в ближайший понедельник «Челси» в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» сыграет против «Манчестер Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии.
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