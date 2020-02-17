Александр Мостовой – о голе Смолова: А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить - ничего такого нет Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал гол нападающего «Сельты» Федора Смолова в матче с «Реалом».

- Яго Аспас отдал великолепную передачу. Федор сделал все правильно, обработал в одно касание, забил - молодец. Была ли чуйка, что забьет? А что тут такого-то? Этому «Реалу» забить - ничего такого нет, - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Смолов отличился на 7-й минуте встречи 24-го тура чемпионата Испании, забив свой первый гол за «Сельту».

Добавим, что на данный момент идет второй тайм встречи, счет ничейный – 1:1.