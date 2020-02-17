«Лацио» одержал волевую победу над «Интером» Футболисты «Лацио» обыграли «Интер» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе миланской команды голом отметился Эшли Янг (44-я минута), у римского клуба отличились Чиро Иммобиле (50) и Сергей Милинкович-Савич (69).

После этой игры «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», прервавший свою серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает третье место.

В следующем туре «Лацио» в гостях сыграет против «Дженоа», а «Интер» на своем поле встретится с «Сампдорией».