Гол Смолова помог «Сельте» на выезде сыграть вничью с «Реалом» Футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2. В составе мадридской команды голами отметились Тони Кроос (52-я минута) и Серхио Рамос (62, пен.), у команды из Виго отличились Федор Смолов (7) и Сантьяго Лоренсо (85).

Отметим, что для Смолова забитый мяч стал первым в составе испанского клуба.

После этой игры «Реал» набрал 53 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте», а «Сельта» на своем поле встретится с «Леганесом».