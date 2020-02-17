«Порту» в гостях обыграл «Виторию» Футболисты «Порту» переиграли «Виторию» в выездном матче 21-го тура чемпионата Португалии со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голом отметился Бруно (49-я минута). У гостей отличился Мусса Марега (60), еще один мяч в собственные ворота отправил голкипер «Витории» Ренато Дуглас (10).

После этой игры «Порту» набрал 53 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата, «Витория» с 28 очками расположилась на восьмом месте.

В следующем туре «Порту» на своем поле сыграет против «Портимоненсе», а «Витория» в гостях встретится с клубом «Авеш».