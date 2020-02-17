«Марсель» одержал волевую победу над «Лиллем» Футболисты «Марселя» обыграли «Лилль» в выездном матче 25-го тура чемпионата Франции со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голом отметился Виктор Осимхен (51), у гостей отличился Дарио Бенедетто (69), еще один мяч в свои ворота мяч отправил защитник «Лилля» Рейнилду (67).

Отметим, что на 60-й минуте полузащитник «Марселя» Валентин Ронжье не реализовал пенальти.

После этой встречи «Марсель» набрал 52 очка и занимает вторую строчку в турнирной таблице лиги 1, «Лилль» с 40 очками расположился на четвертом месте.

В следующем туре «Марсель» на своем поле сыграет против «Нанта», а «Лилль» дома встретится с «Тулузой».