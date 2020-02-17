Зинедин Зидан: «Сельта» не заслуживает быть внизу турнирной таблицы «Реал» потерял очки в домашнем матче чемпионата Испании.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча против «Сельты».

«Больно терять два очка дома. «Сельта» - хорошая команда, которая не заслуживает быть внизу турнирной таблицы. Очень неприятно терять два очка после тех усилий, которые мы приложили», - цитирует испанского специалиста Marca.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2. В составе клуба из Виго один из мячей забил Федор Смолов.

После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».