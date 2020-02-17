Смолов - после игры с «Реалом»: Доволен своим голом и результатом Клуб из Виго отобрал очки у лидера чемпионата Испании.

Нападающий «Сельты» Федор Смолов поделился эмоциями после матча в Мадриде.

«Доволен моим первым голом и результатом», - написал спортсмен в Instagram.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.

После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».