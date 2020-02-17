Тибо Куртуа: Игра против «Сельты» оказалась сложной из-за гола Смолова Мадридцы потеряли очки в домашнем матче чемпионата Испании.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не скрывал разочарования исходом матча против «Сельты».

«Я очень разочарован. Подобные потери очков могут отразиться на чемпионском титуле. Игра оказалась сложной из-за гола Смолова в начале матча. «Сельта» защищалась всей командой. Во втором тайме мы вышли вперед, но пропустили необязательный гол», - цитирует бельгийца El Chiringuito TV.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.

После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».