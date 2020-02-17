Тибо Куртуа: Игра против «Сельты» оказалась сложной из-за гола Смолова

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа не скрывал разочарования исходом матча против «Сельты».
«Я очень разочарован. Подобные потери очков могут отразиться на чемпионском титуле. Игра оказалась сложной из-за гола Смолова в начале матча. «Сельта» защищалась всей командой. Во втором тайме мы вышли вперед, но пропустили необязательный гол», - цитирует бельгийца El Chiringuito TV.
Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.
Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.
После этой игры «Реал» набрал 53 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице примеры, опережая «Барселону» на одно очко. «Сельта» с 21 очком поднялась на 17-е место, покинув зону вылета.
В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Леванте» 23 февраля, а «Сельта» днем ранее на своем поле встретится с «Леганесом».
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