Антонио Конте: «Интер» подарил «Лацио» два гола Миланцы проиграли прямому конкуренту в борьбе за чемпионство.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал поражение своей команды от «Лацио» в очередном туре чемпионата Италии.

«Это была хорошая игра. Мне не понравился результат и то, как мы пропустили два гола. Мы подарили их «Лацио». В таких матчах детали неизбежно оказываются решающими, и у вас меньше права на ошибку. В этом сезоне у нас уже были ситуации, когда мы вели и в итоге проигрывали. Как я уже говорил, это процесс роста. Нам нужно пройти через это, чтобы справляться с любой ситуацией», - цитирует тренера Football Italia.

Напомним, вчера «Лацио» обыграл «Интер» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе миланской команды голом отметился Эшли Янг, у римского клуба отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич.

После этой игры «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», прервавший свою серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает третье место. На вершине турнирной таблице находится туринский «Ювентус», набравший 57 очков.

В следующем туре «Лацио» 23 февраля в гостях сыграет против «Дженоа», а «Интер» 24-го числа на своем поле встретится с «Сампдорией».