Симоне Индзаги: «Лацио» продолжает идти в невероятном ритме

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги похвалил команду за победу над «Интером» в очередном туре чемпионата Италии.
«Мы играли против очень сильной команды, которая проиграла только один матч серии А в этом сезоне. «Лацио» продолжает идти в невероятном ритме. Мы сыграли отличный матч. Мы были настолько уверены в себе, что допустили несколько контратак «Интера» в первом тайме, которых можно было избежать. В перерыве я сказал парням, что если мы продолжим играть так же, но добавим чуть-чуть качества в завершающей стадии атаки, мы победим», - цитирует тренера Football Italia.
Напомним, вчера «Лацио» обыграл «Интер» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.
В составе миланской команды голом отметился Эшли Янг, у римского клуба отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич.
После этой игры «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», прервавший свою серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает третье место. На вершине турнирной таблице находится туринский «Ювентус», набравший 57 очков.
В следующем туре «Лацио» 23 февраля в гостях сыграет против «Дженоа», а «Интер» 24-го числа на своем поле встретится с «Сампдорией».
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