Дженнаро Гаттузо: Мертенс – совершенный игрок Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал игру Дриса Мертенса в поединке против «Кальяри» (1:0).

– Помимо голов, на поле Дрис делает все простым. Это феномен. Совершенный футболист. Это игрок, который нам был нужен, – цитирует главного тренера сайт журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, во вчерашнем матче 24-го тура 32-летний бельгиец принес неаполитанской команде гостевую победу над «Кальяри». Для Мертенса этот гол стал 120-м за «Наполи» в 308 матчах – чтобы достичь результат лучшего бомбардира в истории клуба Марека Гамшика ему осталось забить один мяч.

Таким образом, «Наполи» поднялся на восьмое место, набрав 33 очка.