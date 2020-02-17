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Янг - после поражения от «Лацио»: Уверен, «Интер» вернется на победный путь - Советский спорт
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17 февраля 2020 10:12ФутболНечаев Юрий

Янг - после поражения от «Лацио»: Уверен, «Интер» вернется на победный путь

Миланцы проиграли прямому конкуренту в борьбе за чемпионство.

Защитник «Интера» Эшли Янг не сомневается, что его команда сохраняет шансы на победу в чемпионате Италии.

«Я предпочел бы не забивать и победить, но мы проиграли. Мы должны быстро прийти в себя и подготовиться к следующей игре. Конечно, мы в гонке, есть много игр, много очков можно взять, уверен, что вернемся на победный путь», - приводит слова Янга Football Italia.

Напомним, вчера «Лацио» обыграл «Интер» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе миланской команды голом отметился Янг, у римского клуба отличились Чиро Иммобиле и Сергей Милинкович-Савич.

После этой игры «Лацио» набрал 56 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице серии А. «Интер», прервавший свою серию из 16 матчей без поражений в чемпионате, с 54 очками занимает третье место. На вершине турнирной таблице находится туринский «Ювентус», набравший 57 очков.

В следующем туре «Лацио» 23 февраля в гостях сыграет против «Дженоа», а «Интер» 24-го числа на своем поле встретится с «Сампдорией».

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