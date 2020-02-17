Юрген Клопп: Если кто и может сыграть на результат, то это «Атлетико» Симеоне Во вторник пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Если кто и может сыграть на результат, то это «Атлетико» Симеоне, которого я очень уважаю. У нас хорошие отношения, но я уверен, что он забудет об этом на бровке. У «Атлетико» были серьезные проблемы с составом из-за травм. Но Мората уже был на скамейке запасных, говорили о восстановлении Диего Косты. Фелиш играет», - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Леверпулем» состоится завтра в Мадриде и начнется в 23:00 мск. Ответный матч пройдет 11 марта.

«Ливерпуль» является действующим победителем турнира.