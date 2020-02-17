Борис Игнатьев: В эпизоде с голом Смолов сыграл как настоящий мастер

– Такого дебютного гола от Смолова можно было ожидать. Приятно, что наш футболист, приехав в Испанию, столь престижный чемпионат, показал, что в российском футболе не все безнадежно. Скоро селекционеры, клубы и их руководители обратят внимание на РПЛ, поднимется интерес к нему. В целом Федор провел этот эпизод блестяще. Использовал ту позиционную ошибку, которую совершили два футболиста сборных. Сыграл как настоящий мастер, это и есть тема для некой гордости за представителя нашего футбола. Чувствуется, что он еще не четко представляет, что необходимо делать, не очень понимает, что будут делать его партнеры в той или иной ситуации. Но при этом эпизод с голом он провел просто блестяще. Дальше уже будет проходить это время привыкания и ему будет гораздо проще, – цитирует Игнатьева Sport24.ru.
Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.
Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.
Которые тут временные – слазь. Почему наказание «Манчестер Сити» – это хорошо «Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года за нарушение правил финансового fair play. 15.02.2020 16:00 Футбол Андронов Алексей Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке Обзор дня накануне новой игровой недели в КХЛ. 16.02.2020 17:30 Хоккей Домрачев Владислав Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон Джонс, Шевченко, Молдавский, Тухугов – в феврале. Главные бои месяца в ММА Джон Джонс и Валентина Шевченко будут защищать свои пояса в UFC, лига АСА проведет свой первый турнир в 2020 году, а россиянин Валентин Молдавский подерется с американцем, который нокаутировал Сергея Харитонова. 31.01.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей «Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей «Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Не спешить, не мазать, играть с соперниками. Как Логинову сделать золотой дубль В воскресенье на чемпионате мира в Антхольце – две гонки преследования. 16.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев