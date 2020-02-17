Борис Игнатьев: В эпизоде с голом Смолов сыграл как настоящий мастер Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался об игре нападающего «Сельты» Федора Смолова в матче против «Реала» (2:2).

– Такого дебютного гола от Смолова можно было ожидать. Приятно, что наш футболист, приехав в Испанию, столь престижный чемпионат, показал, что в российском футболе не все безнадежно. Скоро селекционеры, клубы и их руководители обратят внимание на РПЛ, поднимется интерес к нему. В целом Федор провел этот эпизод блестяще. Использовал ту позиционную ошибку, которую совершили два футболиста сборных. Сыграл как настоящий мастер, это и есть тема для некой гордости за представителя нашего футбола. Чувствуется, что он еще не четко представляет, что необходимо делать, не очень понимает, что будут делать его партнеры в той или иной ситуации. Но при этом эпизод с голом он провел просто блестяще. Дальше уже будет проходить это время привыкания и ему будет гораздо проще, – цитирует Игнатьева Sport24.ru.

Напомним, вчера футболисты «Реала» в концовке встречи упустили победу над «Сельтой» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счетом 2:2.

Смолов вышел на поле в стартовом составе и на седьмой минуте забил свой первый гол в Испании. Российский нападающий был заменен на 70-й минуте.