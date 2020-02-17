Оле-Гуннар Сульшер: Лига чемпионов не станет ключевым фактором в будущих трансферах «МЮ» Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Солскьяер заявил, что даже если его команда не выйдет в Лигу чемпионов, это не помешает клубу купить качественных игроков.

– Лига чемпионов дает клубу больше ресурсов, больше денег. Конечно, это престижный турнир. Но мы делаем все, что можем, чтобы попасть туда. Если мы будем играть хорошо до конца сезона, то игроки, которых мы хотим заполучить, будут впечатлены этим. Может быть, будет проще убедить их приехать сюда. Тем не менее, если следующий сезон будет с Лигой чемпионов или без нее, я бы не сказал, что это все, что нужно, чтобы игрок согласился подписать с нами контракт, – цитирует Сульшера Goal.com.

В последнее время сообщалось об интересе «МЮ» к следующим игрокам: Матиас Весино («Интер»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Райан Мэддисон («Лестер») и Джейдон Санчо («Боруссия Д»).

На данный момент команда идет на девятой строчке в АПЛ, набрав 35 очков после 25 туров. Ранее стало известно, что команда, занявшая пятое место в Премьер-лиге, заменит «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.