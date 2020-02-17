Кафу: Александер-Арнолд имеет потенциал, чтобы стать обладателем «Золотого мяча» Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Кафу считает, что игрок «Ливерпуля» и Трент Александер-Арнолд в будущем способен стать победителем «Золотого мяча».

– Без сомнений считаю Александер-Арнолда одним из лучших в мире. У него большой потенциал. Я вижу много общего между ним и мной, когда я был футболистом. Я бы сказал, что в его игре есть бразильский инстинкт. Мой совет ему прост: просто продолжай делать то, что ты делал последние несколько лет. Александер-Арнольд не должен менять свою манеру игры. Даже если он делает ошибки, он должен продолжать делать то, что он делает. Думаю, у него есть все, чтобы стать обладателем «Золотого мяча». Мы должны изменить эту парадигму, когда этот приз выигрывают только игроки атаки, – цитирует Кафу The Mirror.

Отметим, что 21-летний защитник выступает за «Ливерпуль» с июля 2016 года. С тех пор он провел 120 матчей, забив шесть голов и отдав 32 результативные передачи. Вместе с командой он стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.