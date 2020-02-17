«Теперь Смолов знает, как забивать Куртуа». Сборная России поздравила форварда с голом «Реалу» Нападающий забил свой первый мяч в Испании.

Сборная России поздравила нападающего Федора Смолова с первым голом в составе «Сельты».

«Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа», - говорится в официальном Twitter сборной.

Мы ни на что не намекаем. Но теперь Смолов знает, как забивать Куртуа 🇷🇺🇧🇪 pic.twitter.com/MQN56DGL1v — Сборная России (@TeamRussia) February 17, 2020

Напомним, вчера Смолов забил свой первый мяч в чемпионате Испании. Форвард отличился в гостевом матче против «Реала». Ворота мадридского клуба защищает Тибо Куртуа, который также является основным голкипером сборной Бельгии.

Сборная России сыграет с бельгийцами в первом матче группового этапа Евро-2020. Встреча состоится 13 июня.