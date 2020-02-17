Артета - об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках: Моей первой реакцией был шок «МС» наказан за нарушение финансового Fair Play.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признался, что был шокирован новостью об отстранении «Манчестер Сити» от участия в еврокубках на два года.

«Моей первой реакцией был шок. Я люблю футболистов «Манчестер Сити» и Гвардиолу, желаю им только лучшего. Знаю, как они усердно трудятся и надеюсь, что у этих ребят произойдет что-нибудь положительное в ближайшее время», - приводит Daily Mail слова Артеты.

Напомним, с 2016 года испанец помогал Хосепу Гвардиоле в тренерском штабе манчестерского клуба. В декабре 2019 года Артета назначен главным тренером лондонского «Арсенала».

14 февраля УЕФА на два сезона отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках. Действующий чемпион Англии наказан за нарушение финансового Fair Play. Англичане имеют право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).