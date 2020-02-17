«Барселоне» разрешили подписать нападающего вне заявочного периода Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) разрешила «Барселоне» подписать нового нападающего вне заявочного периода.

По информации El Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба имеет право подписать форварда в ближайшие 15 дней в связи с тяжелыми травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле, которые не помогут команде в этом сезоне.

Отмечается, что наиболее вероятной кандидатурой на усиление станет форвард «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе, однако за него требуют около 70 миллионов евро.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 24 матчах. Подопечные Кике Сетьена отстают от лидирующего «Реала» на одно очко.