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Защитник «Вальядолида» интересен «Атлетико» и «Валенсии» - Советский спорт
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17 февраля 2020 15:23ФутболКорегин Владислав

Защитник «Вальядолида» интересен «Атлетико» и «Валенсии»

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 10 миллионов евро.

Центральный защитник «Вальядолида» Мохаммед Салису попал в сферу интересов «Атлетико» и «Валенсии».

По информации Calcio Mercato, за трансфер 20-летнего ганца командам придется заплатить 12 миллионов евро.

Салису выступает за «Вальядолид» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 25 поединков, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Его команда идет на 15-й строчке чемпионата Испании, набрав 26 очков в 24 турах.

Контракт защитника с командой действует до 30 июня 2022 года.

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