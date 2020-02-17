Александр Беленов: Рад, что мое сотрудничество с «Уфой» продолжится

– При переговорах никаких сложностей не было. Поэтому практически сразу можно сказать, что подписал контракт. Рад, что мое сотрудничество с уфимцами продолжится. Будем вместе с командой работать во благо республики и во благо города, чтобы достигать хороших результатов и радовать наших болельщиков, – сказал голкипер.
Беленов перешел в уфимскую команду зимой 2017 года из махачкалинского «Анжи». С тех пор он сыграл в составе «Уфы» 97 матчей, 37 из которых были «сухими». В нынешнем сезоне 33-летний голкипер провел 17 игр в чемпионате России, пропустив 11 мячей и отыграв 9 матчей «на ноль».
«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков 25 матчах.
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