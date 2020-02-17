Эмилиано Ригони: Надеюсь, что голами в контрольных матчах дело не ограничится Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал сегодняшнюю победу своей команды в контрольном матче против «Алании» (4:2)

– Такие победы всегда поднимают настроение. До возвращения чемпионата осталось всего ничего, и конкуренция за место в составе идет только на пользу команде. В плане футбола и физической подготовки чувствую себя отменно. Само собой, голы придают уверенности, чтобы работать еще больше и активнее, завоевывать доверие и использовать свои шансы. Рад, что удается забивать – это очень важно для меня. Надеюсь, мячами в товарищеских матчах дело не ограничится, и я получу возможность проявить себя и в официальных встречах, чтобы принести максимум пользы команде. Впереди – решающий отрезок сезона, – цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».

В контрольном матче с владикавказским клубом 27-летний аргентинец отметился дублем (45-я и 54-я минуты). Также два гола в составе питерцев забил Александр Ерохин (29, 65).

Отметим, что перед началом этого сезона Ригони был арендован «Сампдорией», но 1 февраля он вернулся в команду.

Сегодня состоится еще одна товарищеская встреча – «Зенит» сыграет против «Кайрата» в 17.00 по московскому времени.