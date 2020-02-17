Шишкин покинул «Торпедо» 33-летний защитник присоединился к команде перед началом текущего сезона.

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщило о том, что команду покинул защитник Роман Шишкин.

Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

33-летний защитник перешел в московский клуб в августе прошлого года из «Краснодара». В нынешнем сезоне на его счету 21 матч, в которых он отметился одним забитым мячом.

Ранее игрок выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Крылья Советов». За сборную России он отыграл 16 поединков.

На данный момент «Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 51 очко после 25 туров.