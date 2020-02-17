Источник: Шишкин подпишет контракт со «Спартаком» 18 февраля Ранее сообщалось, что 33-летний футболист расторг контракт с «Торпедо», с которым ранее подписал контракт на один сезон.

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Шишкин подпишет контракт со своим бывшим клубом 18 февраля. Как утверждает «Чемпионат», 33-летний спортсмен с большой долей вероятности будет выступать за вторую команду москвичей.

Правда, у красно-белых двойная заявка. Поэтому хавбек может играть и за основу.

17 февраля Шишкин расторг контракт с «Торпедо», с которым ранее подписал контракт на один сезон. Он является воспитанником «Спартака», за который выступал с 2004-го по 2010 год.

Также он играл за «Локомотив», «Крылья Советов», «Краснодар» и вызывался в сборную России.