Источник: В шорт-листе «Локомотива» нападающий АПЛ и второй бомбардир отбора Евро-2020 «Локомотив» планирует приобрести нападающего «Бернли» Матея Выдру и полузащитника «Гуанчжоу» Эрана Захави.

Московский «Локомотив» в зимнее трансферное окно может приобрести форварда английского «Бернли» Матея Выдру и хавбека китайского «Гуанчжоу» Эрана Захави. Они входят в шорт-лист клуба, сообщает Betting Insider со ссылкой на свои источники.

Москвичи таким образом планируют усилить свою атакующую линию после перехода Федора Смолова в испанскую «Сельту».

Израильтянин Захави стал вторым бомбардиром отбора Евро-2020. Он забил 11 голов, отстав только от нападающего сборной Англии Харри Кейна. В этом сезоне в Китае полузащитник забил 29 мячей в 28 матчах.

Выдра, в свою очередь, провел за «Бернли» семь матчей и забил один гол.