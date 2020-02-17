Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи» (видео) Нападающий «Сочи» Александр Кокорин забил гол в первом матче за новый клуб.

Футболист, принадлежащий «Зениту» и отданный в аренду в «Сочи», отличился в своем дебютном матче спустя восемь минут после выхода на замену в игре с московским «Динамо». Кокорин сравнял счет - 1:1.

После этого гол забил его одноклубник Кристиан Нобоа, который вывел «Сочи» вперед.

Напомним, что сегодня «Сочи» и «Зенит» официально объявили о переходе Кокорина на правах аренды. У нападающего был длительный перерыв в карьере из-за тюремного заключения.

Встреча сочинцев с «Динамо» на данный момент продолжается. Счет 2:1 в пользу «Сочи».