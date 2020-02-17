Кокорин забил гол в дебютном матче за «Сочи» (видео)

Футболист, принадлежащий «Зениту» и отданный в аренду в «Сочи», отличился в своем дебютном матче спустя восемь минут после выхода на замену в игре с московским «Динамо». Кокорин сравнял счет - 1:1.
После этого гол забил его одноклубник Кристиан Нобоа, который вывел «Сочи» вперед.
Напомним, что сегодня «Сочи» и «Зенит» официально объявили о переходе Кокорина на правах аренды. У нападающего был длительный перерыв в карьере из-за тюремного заключения.
Встреча сочинцев с «Динамо» на данный момент продолжается. Счет 2:1 в пользу «Сочи».
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф.
17.02.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий Анисимов принес «Оттаве» победу в овертайме. Коршков отличился в первом же матче в НХЛ (видео) Девять матчей насчитывал очередной игровой день НХЛ. 17.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось. 29.01.2020 15:30 Теннис Мысин Николай Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала» «Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями в европейских чемпионатах. 16.02.2020 22:30 Футбол Федоровский Александр Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев У Устюгова и России отобрали победу. Мы потеряем первое таблицы Игр в Сочи Российский биатлонист дисквалифицирован за допинг. 15.02.2020 13:00 Биатлон Мысин Николай Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко Как и ожидалось, новым и третьим в истории президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Он подписал контракт на четыре года. 14.02.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме. 15.02.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав