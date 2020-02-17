Вячеслав Колосков: «Сочи» может стать для Кокорина хорошей платформой для попадания в сборную России Футболист перебрался в команду Владимира Федотова на правах аренды до конца сезона.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал о своем отношении к трансферу в «Сочи» нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Сочи» может стать для Александра хорошей платформой для попадания в сборную. Все остальное будет зависеть от него, от его усердия, целеустремленности. Платформа хорошая, но ее надо перешагнуть, я думаю, потенциал у него для этого есть», – цитирует Колоскова Sport24.ru.

Кокорин дебютировал за сборную России в ноябре 2011 года. За это время он провел 48 матчей и забил 12 голов, став участником чемпионата мира-2014 в Бразилии, а также Евро-2016 во Франции.