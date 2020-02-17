«Зенит» победил «Кайрат», Малком забил гол Бразилец не играл с осени из-за травмы ноги.

«Зенит» обыграл казахстанский «Кайрат» в товарищеском матче, который прошел на сборе в Испании. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чемпиона России.

В составе победителей по голу забили Малком, Дуглас Сантос и Сердар Азмун. У «Кайрата» это сделал Еркебулан Тунгышбаев.

Добавим, что ранее в понедельник сине-бело-голубые обыграли «Аланию» (4:2).

Товарищеский матч

«Зенит» – «Кайрат» – 3:1 (1:1)

Голы: Малком, 25 (1:0), Тунгышбаев, 34 (1:1), Сантос, 68 (2:1), Азмун, 69 (3:1).

Удаление: Оздоев, 8 (З).