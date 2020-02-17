Дмитрий Рубашко: Это только начало. Скоро Кокорин заиграет еще сильнее Футболист оформил дубль в дебютном матче.

Генеральный директор «Сочи» прокомментировал блестящий дебют Александра Кокорина за новую команду (дубль за 45 минут в победном матче против «Динамо»).

- Ожидали такой прыти от Кокорина? Кроме двух голов он еще и в штангу попал…

- Ну а что тут оценивать? Саша реализовал все моменты, которые у него были. Сыграл просто отлично. Видно, что он освоился в нашем коллективе, где у него много знакомых по «Зениту». Адаптация проходит очень хорошо.

- Кокорин успел провести тренировку с «Сочи» до игры или попал с корабля на бал?

- У команды в понедельник не было утренней тренировки. Но в физических кондициях Саши никто не сомневался. Он же поддерживал форму сначала в первой команде «Зенита», потом во второй.

- В каком он настроении?

- Мы общались - Саша на позитиве. Команда приняла его хорошо. И результат матча с «Динамо» доказал, что мы двигаемся в правильном направлении.

- Теперь понимаете главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который не хотел отпускать Кокорина?

- Вопрос не по адресу. Я отвечаю за нашу команду. В «Сочи» Кокорин пришелся ко двору. Но, поверьте, это только начало. Любому футболисту всегда есть над чем работать. Саша - не исключение. Вот увидите, скоро он заиграет еще сильнее. Мы на это рассчитываем.