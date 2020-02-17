Сергей Семак: Нужно провести еще несколько матчей, чтобы появился игровой тонус - Советский спорт
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17 февраля 2020 20:23ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Нужно провести еще несколько матчей, чтобы появился игровой тонус

Специалист недоволен текущим состоянием команды.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после победы над казахстанским «Кайратом» в товарищеским матче (3:1).

«Во время тренировочного процесса достаточно сложно сразу войти в игру и нащупать ритм. Небольшая разбалансированность еще будет. Нужно провести еще несколько матчей, чтобы появился игровой тонус. Нужно целенаправленно готовиться к матчам. Тогда можно будет делать какие-то выводы.

Пока нет свежести. Впоследствии, думаю, свежести должно быть больше. И движение должно быть хорошее», – цитирует Семака Sport24.ru.

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