Дель Пьеро: Месси может провести в «Барсе» всю карьеру Известный итальянский футболист назвал аргентинца гением, признав, что у Месси и «Барселоны» получается красивая история.

Знаменитый в недавнем прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси никуда не уйдет из команды до завершения карьеры.

«У него крепкая связь с клубом. Он может провести там всю карьеру. Это будет красивая история», — сказал Дель Пьеро в интервью Omnisport.

Также он прокомментировал номинацию аргентинца на премию Laureus world sports awards. «Месси — это гений. Легко номинировать на престижные награды таких, как он», — сказал итальянский футболист.

По его мнению, Месси в очередной раз провел отличный сезон, и все го номинации абсолютно заслуженны.