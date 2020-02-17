Дель Пьеро: Месси может провести в «Барсе» всю карьеру

Знаменитый в недавнем прошлом нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что форвард «Барселоны» Лионель Месси никуда не уйдет из команды до завершения карьеры.
«У него крепкая связь с клубом. Он может провести там всю карьеру. Это будет красивая история», — сказал Дель Пьеро в интервью Omnisport.
Также он прокомментировал номинацию аргентинца на премию Laureus world sports awards. «Месси — это гений. Легко номинировать на престижные награды таких, как он», — сказал итальянский футболист.
По его мнению, Месси в очередной раз провел отличный сезон, и все го номинации абсолютно заслуженны.
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