Шейдаев перешел в шестую команду Азербайджана Ранее он покинул московское «Динамо».

Экс-форвард «Зенита» Рамиль Шейдаев подписал контракт с азербайджанским клубом «Сабах», рассчитанный до конца текущего сезона.

В январе этого года 23-летний футболист разорвал соглашение с московским «Динамо» и стал свободным агентом. Он перебрался в команду Кирилла Новикова летом 2019 года и отыграл за это время 9 матчей, отдав 1 голевой пас.

Добавим, что на данный момент «Сабах» занимает 6-е место в таблице чемпионата страны.