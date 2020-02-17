Состав московского «Торпедо» усилил бывший защитник «Енисея» (фото) Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Российский защитник Валерий Кичин стал игроком московского «Торпедо».

Отмечается, что контракт 27-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. О других деталях сделки не уточняется.

Ранее футболист покинул минское «Динамо». В сезоне-2019 он провел 12 матчей и отдал один голевой пас, а до переезда в чемпионат Белоруссии он играл за красноярский «Енисей».

Добавим, что «Торпедо» занимает 2-е место в таблице ФНЛ по итогам первой половины сезона. В активе команды 51 очко.