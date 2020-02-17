Состав московского «Торпедо» усилил бывший защитник «Енисея» (фото)

Российский защитник Валерий Кичин стал игроком московского «Торпедо».
Отмечается, что контракт 27-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона. О других деталях сделки не уточняется.
Ранее футболист покинул минское «Динамо». В сезоне-2019 он провел 12 матчей и отдал один голевой пас, а до переезда в чемпионат Белоруссии он играл за красноярский «Енисей».
Добавим, что «Торпедо» занимает 2-е место в таблице ФНЛ по итогам первой половины сезона. В активе команды 51 очко.
Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил Тампа» феерит в девятый раз подряд и без Кучерова. «Вашингтон» выиграл, Ови промолчал опять Обзор игрового дня в НХЛ. 14.02.2020 09:00 Хоккей Трофименко Кирилл Алексей Сафонов: По 2,5 млн евро за 2,5 года – адекватные условия для Кокорина Известный футбольный агент высказался о долгожданном переходе Александра Кокорина из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды. 17.02.2020 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Два хет-трика, девять голов, судейская казнь «СЮ». Как СКА выиграл в Уфе Матч в Уфе изобиловал яркими событиями и завершился победой гостей 5:4 в овертайме. 15.02.2020 18:00 Хоккей Домрачев Владислав Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 21:56 Теннис Иванова Дарья Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай 12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль «Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай Сергей Толчинский: ЦСКА находится в небольшой яме Поражение красно-синих как следствие подготовки к плей-офф? 13.02.2020 22:30 Хоккей Кузютина Елена