Юрген Клопп: «Атлетико» не играл против такой команды, как «Ливерпуль» - Советский спорт
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17 февраля 2020 23:42ФутболГичунцев Артур

Юрген Клопп: «Атлетико» не играл против такой команды, как «Ливерпуль»

Встреча состоится во вторник, 18 февраля и стартует в 23.00 мск.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями перед первым матчем с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат «на зубах». Да, сейчас «Атлетико» переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. «Атлетико» всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это «Атлетико». Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет – шансов не будет.

«Атлетико» не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов – сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул», – цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

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