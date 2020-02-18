Диего Симеоне: Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдет в историю как великая команда В прошлом сезоне «красные» выиграли Лигу чемпионов.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне оценил выступления «Ливерпуля» под руководством Юргена Клоппа, а также поделился ожиданиями от их первого матча в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе. После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали.

Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдет в историю как великая команда. «Ливерпуль» не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и «Ливерпулю» в ответном поединке на «Энфилде». Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдет на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя», – цитирует Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч «Атлетико» и «Ливерпуля» состоится во вторник, 18 февраля и пройдет в Мадриде. Начало поединка – 23.00 мск.