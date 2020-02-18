«Милан» обыграл «Торино» благодаря голу Ребича Встреча прошла на «Сан-Сиро».

Матч 24-го тура серии А «Милан» – «Торино» завершился в пользу хозяев – 1:0. Единственный мяч был забит на 25-й минуте, а его автором стал Анте Ребич.

Таким образом, команда Стефано Пиоли вышла на 8-е место в таблице, набрав 35 очков. У «Торино» – 27 очков и 14-я позиция.

Серия А. 24-й тур

«Милан» – «Торино» – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 25 Ребич.

«Милан»: Доннарумма, Кьер (Габбия, 44), Тео, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 88).

«Торино»: Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бремер, Ансальди, Эдера (Дзадза, 64), Лукич, Беренгер (Миллико, 85), Ринкон, Войнович (Айна, 85), Белотти.

Предупреждения: Беннасер (22), Эдера (34), Кастильехо (50), Ринкон (60), Ансальди (72).