«Челси» проиграл в Лондоне «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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18 февраля 2020 01:01Футбол

«Челси» проиграл в Лондоне «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» прервали безвыигрышную серию из трех матчей.

Матч 26-го тура АПЛ «Челси» – «МЮ» завершился победой гостей – 2:0. В их составе отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр.

После этой встречи команда Уле Гуннара Сульшера вышла на 7-е место в таблице, набрав 38 очков. «Синие» расположились на 4-й строчке. В их активе 41 очко.

АПЛ. 26-й тур

«Челси» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – 45 Марсьяль, 0:2 – 66 Магуайр.

«Челси»: Кабальеро, Джеймс, Кристенсен (Зума, 46), Рюдигер, Аспиликуэта, Канте (Маунт, 12), Ковачич, Виллиан, Жоржиньо, Педро, Батшуайи (Жиру, 68).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уильямс, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс (Перейра, 80), Фред, Бруну Фернандеш (Диогу Далот, 90), Матич, Марсьяль (Игало, 90), Байи.

Предупреждения: Виллиан (35), Рюдигер (48), Фред (59), Зума (59), Педро (64), Уильямс (76), Уан-Биссака (79).

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