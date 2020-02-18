Сергей Силкин: О перспективах Смолова остаться в чемпионате Испании пока говорить преждевременно - Советский спорт
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18 февраля 2020 08:10Футбол

Сергей Силкин: О перспективах Смолова остаться в чемпионате Испании пока говорить преждевременно

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру нападающего «Сельты» Федороа Смолова в матче чемпионата Испании против «Реала» (2:2).

- В Испании совсем другой футбол, и Феде надо перестроиться. Пока он не вписывается, и ему нужно скорее адаптироваться под этот чемпионат. При не самой качественной игре, которую он показывал, было очень важно забить гол. Это поможет ему почувствовать уверенность в себе, и партнеры по «Сельте», наверное, станут смотреть на него немного иначе. А о перспективах Смолова остаться в чемпионате Испании пока говорить преждевременно, - цитируют Силкина «Известия».

Напомним, что Смолов вышел на поле в стартовом составе «Сельты» и на седьмой минуте встречи забил свой первый гол в Испании.

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