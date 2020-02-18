Бруну Фернандеш: Мечта играть за «МЮ» сбылась Полузащитник признался, что всегда мечтал играть за этот клуб.

Португальский хавбек Бруну Фернандеш после победного матча «МЮ» против лондонского «Челси» (2:0), в котором он был признан лучшим игроком, заявил, что его мечта сбылась.

«Чувствую себя прекрасно. Матч сложился удачно. Я в отличном состоянии, играю за самый большой клуб в Англии. Я счастлив, моя мечта сбылась», — приводит Daily Mail слова футболиста.

Он отметил, что матч оказался сложным, но манкунианцы показали свой характер и отличную игру.

Фернандеш провел за «МЮ» только второй матч и записал на свой счет результативную передачу.