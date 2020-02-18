«Боруссия» примет «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Начало игры в Дортмунде – 23:00 (мск).

Во вторник «Боруссия» сыграет дома с «Пари Сен-Жермен» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе чемпионы Франции заняли первое место в группе A, одержав пять сухих побед при одной ничьей – с «Реалом» (2:2). «Боруссия» стала второй в группе F, пропустив вперед «Барселону».

Ранее команды встречались на групповом этапе Лиги Европы в сезоне-2010/2011. Оба матча завершились вничью: в Дортмунде – 1:1, в Париже – 0:0.

Отметим, что в прошлом сезоне «Боруссия» и «ПСЖ» вылетели из Лиги чемпионов именно на стадии 1/8 финала после матчей с английскими командами: немцы проиграли «Тоттенхэму» (0:3, 0:1), а французы – «Манчестер Юнайтед» (2:0, 1:3).

Матч «Боруссия» – «ПСЖ» пройдет 18 февраля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 23:00. Ответная игра на «Парк де Пренс» запланирована на 11 марта.