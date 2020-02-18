Фрэнк Лэмпард: Магуайр должен был получить красную карточку, но вместо этого он остался и забил гол Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард – о системе VAR в матче чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

- Магуайр должен был получить красную карточку, но вместо этого он остался на поле и забил гол. Такие решения меняют ход игры. Система VAR была введена именно с этой целью - обеспечить возможность просмотра эпизода с других точек зрения, поскольку в динамике игры арбитр не всегда имеет идеальный угол обзора и некоторые моменты не может увидеть физически.

С внедрением VAR такие решения принимать тяжелее, чем раньше, поскольку именно для их предотвращения ее и вводили. Жаль, что даже после просмотра момента со всех возможных углов выносится неверный вердикт. И это не только мое личное мнение: все, с кем я успел поговорить, в том числе и не относящиеся к нашему клубу люди, сказали, что это была ошибка, - приводит слова Лэмпарда пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, что в результате обращения к видеоассистенту главный арбитр встрчеи отменил два забитых гола «Челси» и не показал красную карточку защитнику «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайру.