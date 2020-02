УЕФА представил мяч финала Лиги чемпионов «Стамбул 20» (фото)

Как сообщает пресс-служба УЕФА, дизайн мяча подчеркивает глубокую культуру искусства Стамбула, белые звезды контрастируют с напечатанной вручную картой города. Босфор, природный водный путь, протекающий через город, находится в центре мяча, а яркая фиолетовая цветовая палитра вдохновлена ​​закатом над рекой.

Отмечается, что мяч оснащен новейшими технологиями adidas, благодаря которым лучшие игроки в Европе смогут показать наилучшие результаты во время соревнований.

