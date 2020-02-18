Гари Невилл указал на недостатки правила Fair play на примере «МанСити» По мнению известного в прошлом игрока «МЮ», а ныне популярного эксперта осталось много лазеек, чтобы обойти запрет.

Прославленный защитник «МЮ», а сейчас авторитетный эксперт Гари Невилл предсказал, что «Манчестер Сити» сможет избежать двухлетней дисквалификации от участия в еврокубках.

На «МанСити» ранее УЕФА наложила дисквалификацию и оштрафовала клуб на 30 миллионов евро. Клуб из Манчестера намерен оспаривать это решение в суде.

«Думаю «Манчестер Сити» добьется отмены вердикта. Не уверен, что суд встанет на сторону УЕФА», — заявил Невилл в эфире SkySports.

Он добавил, что не верит в УЕФА, назвав ее «безнадежной организацией, применяющей беспорядочные дисциплинарные санкции».