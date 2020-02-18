Гари Невилл указал на недостатки правила Fair play на примере «МанСити»

Прославленный защитник «МЮ», а сейчас авторитетный эксперт Гари Невилл предсказал, что «Манчестер Сити» сможет избежать двухлетней дисквалификации от участия в еврокубках.
На «МанСити» ранее УЕФА наложила дисквалификацию и оштрафовала клуб на 30 миллионов евро. Клуб из Манчестера намерен оспаривать это решение в суде.
«Думаю «Манчестер Сити» добьется отмены вердикта. Не уверен, что суд встанет на сторону УЕФА», — заявил Невилл в эфире SkySports.
Он добавил, что не верит в УЕФА, назвав ее «безнадежной организацией, применяющей беспорядочные дисциплинарные санкции».
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев В Нью-Джерси устроили распродажу, на Бродвее пока выжидают За полтора месяца до конца регулярного чемпионата некоторые команды, в частности, «Нью-Джерси» сознательно отказываются от борьбы за плей-офф.
17.02.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий Панарин, Бучневич и Георгиев тащат «Рейнджерс» в плей-офф (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 15.02.2020 07:30 Хоккей Трофименко Кирилл Назло норвежцам. Логинов выиграл вторую медаль за два дня После победы в спринте Александр Логинов завоевал и вторую награду чемпионата мира. В гонке преследования лидер российской сборной допустил один промах, финишировав третьим. 16.02.2020 19:30 Биатлон «Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Движение вниз, «Вашингтон» впал в крутое пике. «Молнии» с Кучеровым сверкают (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 18.02.2020 08:00 Хоккей Трофименко Кирилл Это должен быть день Логинова. Сегодня на ЧМ-2020 – мужской спринт В субботу на чемпионате мира в Антхольце состоится первая личная гонка у мужчин. В число претендентов на победу в спринте входит россиянин Александр Логинов. 15.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев