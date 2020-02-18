Габулов стал председателем совета директоров ФК «Олимп» Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов вошел в руководство футбольного клуба «Олимп».

- В течение месяца раздумывал над предложением стать председателем совета директоров ФК «Олимп». Тщательно все взвесил и понял: это интересная возможность пройти путь развития футбольного клуба практически с основания и дать конкретный результат - поднять команду на уровень выше.

Ближайшие задачи «Олимпа» - наладить организационные моменты, чтобы все клубные направления действовали профессионально, во благо футболистов и тренерского штаба. Сейчас нам нужно создать боеспособную команду, которая победит в каждом из оставшихся 10 матчей в зоне «Запад» ПФЛ, - прокомментировал свое назначение на должность Габулов.

Добавим, что «Олимп» был основан в январе 2018 года и на текущий момент выступает в зоне «Запад» ПФЛ. После 16 туров под руководством Рината Билялетдинова команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата.