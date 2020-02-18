CAS обязал «Локомотив» выплатить Фернандешу более 11 миллионов рублей Португальский хавбек Мануэл Фернандеш выступал за «Локомотив» с 2014 по 2019 годы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агента полузащитника Паулу Барбозу, спортивный арбитражный суд (CAS) обязал «Локомотив» выплатить бывшему игроку команды свыше 11 миллионов рублей.

Добавим, что в составе московского клуба португалец провел 144 встречи, записав на свой счет 34 гола и 28 результативных передач, а также став с командой чемпионом России и трехкратным обладателем кубка страны.

В конце июня 2019 года у Фернадеша истек срок соглашения с «Локомотивом», и он стал свободным агентом. В сентябре того же года 34-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с «Краснодаром».