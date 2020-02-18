Агент Хюсая: Анчелотти разрушил самооценку моего клиента - Советский спорт
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18 февраля 2020 14:29ФутболКорегин Владислав

Агент Хюсая: Анчелотти разрушил самооценку моего клиента

Футбольный агент Марио Джуффреди, клиентом которого является защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай, раскритиковал бывшего главного тренера неаполитанского клуба Карло Анчелотти.

– Анчелотти разрушил самооценку Хюсая. Дела Карло в «Наполи» шли не очень хорошо, иначе его бы не уволили. Я предпочитаю не говорить об отношениях между тренером и игроками, но Анчелотти уничтожил многих игроков, – заявил Джуффреди в интервью Radio Punto Nuovo.

Отметим, что Хюсай выступает за неаполитанскую команду с августа 2015 года. В нынешнем сезоне он проиграл конкуренцию за место в составе итальянцу Джованни Ди Лоренцо – на счету 26-летнего албанца только 14 проведенных поединков, в которых он отдал одну результативную передачу.

Что касается Анчелотти, то 60-летний специалист был уволен из команды 10 декабря после того, как вывел неаполитанцев в плей-офф Лиги чемпионов. Спустя 11 дней он был назначен главным тренером «Эвертона».

На данный момент «Наполи» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка в 24 турах.

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